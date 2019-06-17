Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 июня.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, умеренный, местами с усилением. Температура воздуха составит ночью 20-24, днем 28-33, в Баку ночью 21-23, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность — ночью 60-65%, днём — 30-35%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается северо-западный ветер, местами с усилением. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла. На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) северо-западный ветер временами усилится. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди. В отдельных местах есть вероятность ливня, града. Западный ветер в отдельных местах временами усилится. Температура воздуха ночью составит 18-23 градусов тепла, днём — 33-38 градусов тепла, в горах ночью 15-20 градусов тепла, днём 21-26 градусов тепла.

Minval.az