77-летняя женщина погибла 15 июня в 20:05 в дорожно-транспортном происшествии с участием 44-летнего гражданина Азербайджана во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации.

Азербайджанец на автомобиле «Мерседес-Бенц» совершил наезд на пешехода. От полученных травм она умерла на месте происшествия.

По данным источников в правоохранительных органах, погибла Любовь Рассыхина — жена легендарного футболиста «Карпат» (Львов) Бориса Рассыхина, директора специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп-Л», судьи международной категории по гимнастике.

Minval.az