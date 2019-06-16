Елена Малышева подверглась массовой критике со стороны СМИ и активистов за выпуск шоу «Жить здорово» о детях, страдающих аутизмом. Обозначенная телеведущей тема «Откуда берутся кретины?» возмутила общественность. Стоит отметить, что до того, как термины «кретин» и «идиот», использованные в выпуске, приобрели социально-негативную окраску, они являлись медицинскими, а значит формально Малышева не оскорбила больных детей. Тем не менее, как говорят коллеги телеведущей, эти термины уже устарели и сейчас чаще используются в другом значении.

Малышева выступила с заявлением о развернувшемся скандале. Она жалеет, что стала травлей в СМИ, но не признает своей вины.

«Мне жаль, что вы так обо мне думаете. Я тоже мама и бабушка. Передача была посвящена неонатальному скринингу. В ней мы рассказывали о болезнях, которые выявляют у новорожденных детей в родильном доме. Это гипотиреоз, фенилкетонурии и другие заболевания. Если эти болезни не выявить и не лечить, то они приводят к слабоумию. Все эти анализы делаются бесплатно за счет государства. И лечатся эти болезни тоже бесплатно. В программе не было детей с аутизмом. Я никого лично не называла кретинами, — передают местные СМИ слова телеведущей. — Посмотрите программу. Ваша ненависть ко мне и гнев в мою сторону ни на чем не основаны!»

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