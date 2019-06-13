Телеведущая Елена Малышева оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, «откуда берутся кретины». На сюжет обратили внимание ряд СМИ.

Негативную реакцию вызвал эфир на Первом канале от 13 июня.

В ассоциации «Аутизм — Регионы» ведущей предъявили претензии и заявили, что она «оскорбляет людей с ментальными нарушениями».

В организации заявили, что слова Малышевой являются унижением достоинства и актом вербального насилия в отношении граждан России с интеллектуальной недостаточностью.

См. 1.21 – 14.04.

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