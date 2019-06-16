Срок за кражу получили трое граждан Азербайджана, которые в Харькове совершили разбойное нападение на гражданина Турции.

Как сообщили в областной прокуратуре, в ночь с 27 на 28 октября 2017 года трое мужчин, которых знал потерпевший, пришли к нему в гости. Накануне один из преступников купил пневматический пистолет. Угрожая им, уроженцы Баку повалили хозяина на кровать, завязали ему руки, вставили в рот кляп и несколько раз ударили. После приказали отдать имущество и деньги.

У потерпевшего грабители забрали 7,5 тыс. грн, мобильный телефон, ноутбук, часы. Общая сумма ущерба составила 23,2 тыс. грн.

Всех налетчиков Московский райсуд признал виновным. Ближайшие 8 лет азербайджанцы проведут в харьковской тюрьме.

Minval.az