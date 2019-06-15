В Азербайджане идет работа над подготовкой нового документа по обеспечению квартирами лиц, ставших инвалидами в результате ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом Sputnik Азербайджан сказал председатель Общества инвалидов Чернобыля Миргасан Гасанов.

Обеспечение жильем все эти годы оставалась основной проблемой «чернобыльцев». По словам Гасанова, долгие годы в процессе обеспечения инвалидов Чернобыля квартирами наблюдалась пауза. Но теперь благодаря готовящемуся документу инвалиды Чернобыля получат квартиры наряду с инвалидами Карабаха, семьями шехидов.

В Азербайджане существует закон о статусе и социальной защите граждан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой аварии, продолжает глава общества. В статье шестой данного закона говорится, что в случае, если лица, пострадавшие в ходе ликвидации последствий аварии, будут нуждаться в улучшении квартирный условий, они имеют право на получение квартиры вне очереди в течение года со дня подачи заявления. Тем не менее, люди не могут получить квартиры уже на протяжении 26 лет.

И это при том, отметил Гасанов, что много лет назад по мере обеспечения инвалидов карабахской войны, семья шехидов, квартиры получали также и инвалиды Чернобыля.

После того, как Салим Муслимов был назначен министром труда и социальной защиты, этот процесс был приостановлен, заметил Гасанов. Но теперь, с новым назначением, вопрос обеспечения ветеранов-чернобыльцев жильем снова включен в повестку дня.

«По имеющимся у меня сведениям, новый проект распоряжения, предусматривающего обеспечение квартирами инвалидов Чернобыля, в ближайшее время будет представлен Администрации Президента Азербайджана. Мы выражаем благодарность нашему президенту Ильхаму Алиеву, а также министру труда и социальной защиты Сахилю Бабаеву за внимание и заботу, оказываемые людям, участвовавшим и пострадавшим на ликвидации последствий на Чернобыльском АЭС», — сказал председатель общества.

В прежние годы по линии министерства труда и соцзащиты квартирами были обеспечены свыше двухсот «чернобыльцев».

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