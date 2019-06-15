«Я была в Баку год назад. Меня встретили очень хорошо. Очень понравилось. Безусловно, я очень люблю Баку».

Как сообщает АПА, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в передаче «Мечты сбываются» на канале YouTube «kadyrova.online», автором которой является сотрудница ТАСС, журналистка азербайджанского происхождения Саадат Кадырова.

Говоря о своем визите в Баку летом прошлого года во время музыкального фестиваля «Жара», Мария Захарова сказала, что впечатлена столицей Азербайджана: «Считаю, что Баку это музей под открытым небом. Современный облик Баку я увидела около шести лет назад.

И каждый раз вижу, как город становится все краше. Мне кажется, что это изменение в Баку произошло, когда цены на нефть и газ резко упали, и Азербайджан стал делать упор на туризм.

Мама сказала мне, чтобы я пошла в Музей ковра в Баку. Я вначале поспорила, сказала, что лучше погуляю по городу. Пошла в музей ковра. Это, конечно, фантастика. Это было не просто место, где демонстрировались ковры. Здесь показаны школы ковроткачества каждого региона Азербайджана. Эти школы до сих пор существуют. Это что-то фантастическое».

М.Захарова высказалась и об азербайджанской кухне:

«Азербайджанскую кухню я характеризую как кавказскую. Люблю кавказскую кухню, мясные блюда. Но это не значит, что я ем много мяса. Например, «американский стейк» мне ни о чем не говорит».

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