16 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 мм до 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 35-45%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет также преобладать северо-восточный ветер, который днем перейдет в юго-восточный. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана 16 июня преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди, есть вероятность града. Западный ветер на отдельных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-38 градусов тепла, в горах ночью будет 13-18, днем 24-29 градусов тепла.

Minval.az