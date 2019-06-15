«Они действительно говорят об этом, и я видел, читал, слышал. И у меня действительно была одна очень короткая встреча по этому вопросу. Но люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно», — сказал президент в интервью телеканалу, отвечая на вопрос о том, что он думает о растущем числе сообщений от американских пилотов.