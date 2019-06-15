Вдова бывшего президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея Халима Алиева была похоронена в субботу на сельском кладбище в Кяляки.

Тело покойной было обернуто во флаг Азербайджана, предает Репорт.

На похоронах присутствовали члены семьи покойной, бывший депутат Арзу Самадбейли, депутат Яшар Гарадаг и другие представители Партии националистического движения (ПНД) Турции. Они присутствовали на церемонии по поручению председателя ПНД Девлета Бахчели.

Халима Алиева скончалась 14 июня в Стамбуле, тело покойной было доставлено в родное село Келеки в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

Minval.az