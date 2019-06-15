Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел в субботу служебное совещании с участием замминистров обороны, командующих различными видами войск, командиров объединений Глава Минобороны отметил высокий уровень боеготовности Национальной армии, что продемонстрировали состоявшиеся в Баку и Нахчыване широкомасштабные воинские учения.

«Анализ проведенных воинских учений в Баку и Нахчыване дает основание говорить о том, что боеготовность, морально-психологическое состояние и обеспечение Национальной армии находятся на высоком уровне, и все запланированные в этом направлении мероприятия выполнены в полном объеме», — приводит слова Гасанова пресс-служба оборонного ведомства .

Министр коснулся также ситуации, складывающейся на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск.

Гасанов дал поручения по реализации необходимых мер по обеспечению надежности обороны, безопасности личного состава, эффективной организации маскировки и снайперской деятельности, а также применения специальных приспособлений и средств защиты в направлениях, наиболее подверженных провокациям противника.

Minval.az