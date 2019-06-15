В 30-х гг. XIX в. на землях Азербайджана побывал Фредерик Дюбуа де Монпере (1798-1850) – швейцарец французского происхождения, путешественник, археолог, этнограф, натуралист и художник. Азербайджанские ханства были частью грандиозного путешествия в том числе и по Южной России и Крыму.
Результатом стал шеститомный труд «Путешествие вокруг Кавказа». Финансировало издание Атласа, иллюстрирующего издание, русское правитльство и лично император Николай I.
Монпере побывал минимум в четырех азербайджанских ханства: Гянджинском, Карабахском, Нахичеванском и Эриванском, которое к тому времени получило название «Армянская область».
Одна из главных заслуг Монпере – изображение исчезнувших впоследствии легендарных памятников архитектуры. Например Монпере зарисовал знаменитый Шамкирский минарет, который рухнет лет через 20-25 после путешествия. Более того, он был первым, кто его нарисовал. Не менее знаменитый портал с двумя минаретами около мавзолея Момине хатун Монпере тоже успел зарисовать. Остались и очень интересные изображения Голубой мечети и мечети Садрада в Эривани, могилы Ноя в Нахичевани, руины Джульфы и другие виды.
С разрешения Azerhistory.com «Минвал» публикует материал Оксаны Булановой целиком:
Азербайджан и Эривань 1833-1834 годов в работах Дюбуа де Монпере:
Соляные шахты недалеко от Эривани
1833-1834. Шамхорский минарет
Водопад на реке Араз. Эриванское ханство
Гёй мечеть в Эривани
Горный ручей у крепости Шуша в Нагорном Карабахе
Мечеть Сардар Аббас-Мирзы
Могила Ноя в Нахчыване
Озеро Севан-Чёйча зимой 1839 года. Эриванское ханство
Руины Джульфы
Руины укреплений на реке Араз. Эриванское ханство
Селение Нугади в долине Алагез. Эриванское ханство