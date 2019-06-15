В 30-х гг. XIX в. на землях Азербайджана побывал Фредерик Дюбуа де Монпере (1798-1850) – швейцарец французского происхождения, путешественник, археолог, этнограф, натуралист и художник. Азербайджанские ханства были частью грандиозного путешествия в том числе и по Южной России и Крыму.

Результатом стал шеститомный труд «Путешествие вокруг Кавказа». Финансировало издание Атласа, иллюстрирующего издание, русское правитльство и лично император Николай I.

Монпере побывал минимум в четырех азербайджанских ханства: Гянджинском, Карабахском, Нахичеванском и Эриванском, которое к тому времени получило название «Армянская область».

Одна из главных заслуг Монпере – изображение исчезнувших впоследствии легендарных памятников архитектуры. Например Монпере зарисовал знаменитый Шамкирский минарет, который рухнет лет через 20-25 после путешествия. Более того, он был первым, кто его нарисовал. Не менее знаменитый портал с двумя минаретами около мавзолея Момине хатун Монпере тоже успел зарисовать. Остались и очень интересные изображения Голубой мечети и мечети Садрада в Эривани, могилы Ноя в Нахичевани, руины Джульфы и другие виды.

С разрешения Azerhistory.com «Минвал» публикует материал Оксаны Булановой целиком:

Азербайджан и Эривань 1833-1834 годов в работах Дюбуа де Монпере:

Соляные шахты недалеко от Эривани

1833-1834. Шамхорский минарет

Водопад на реке Араз. Эриванское ханство

Гёй мечеть в Эривани

Горный ручей у крепости Шуша в Нагорном Карабахе

Мечеть Сардар Аббас-Мирзы

Могила Ноя в Нахчыване

Озеро Севан-Чёйча зимой 1839 года. Эриванское ханство

Руины Джульфы

Руины укреплений на реке Араз. Эриванское ханство

Селение Нугади в долине Алагез. Эриванское ханство

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