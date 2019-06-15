Президент УЕФА Александр Чеферин считает, что финал Лиги чемпионов должен проводиться только на вместительных стадионах.

«Думаю, мы должны проводить финал Лиги чемпионов только на крупных аренах, даже если в итоге остается несколько вариантов. В Мадриде мы продали 62 тысячи билетов, хотя у нас было почти миллион заявок. Если бы игра проходила на «Уэмбли», мы бы смогли продать на 30 тысяч билетов больше», — сказал он.

«Поскольку финал Лиги чемпионов — мероприятие высочайшего уровня, оно, возможно, должно проходить только на топ-стадионах. Но что касается Лиги Европы и всего остального, то мы должны делиться с другими, кто (тоже) любит футбол», — добавил он

Чеферин также выступил в защиту решения провести финал Лиги Европы в Баку.

«Если меня спросят, почему мы решили играть в Баку, я скажу: «Потому что там живут люди». Им приходится смотреть игру, которая начинается в 11 часов вечера по местному времени, но никто не жалуется. Если бы две азербайджанские команды играли в Лондоне, никто не предъявлял бы претензий. Полтора года назад мы решили, что матч пройдет в Баку, на современном 70-тысячном стадионе. Нужно развивать футбол везде, а не только в Англии и Германии», — рассказал Чеферин.

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