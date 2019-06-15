В Душанбе прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и премьер-министра Азербайджана Новруза Исмаил оглу Мамедова, сообщает пресс-служба главы государства.

Переговоры состоялись в преддверии Пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Отмечается, что Рахмон выразил удовлетворение уровнем и качеством сотрудничества Таджикистана и Азербайджана.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы таджикско-азербайджанского партнерства в экономике, торговле, промышленности, транспортной инфраструктуре, гидроэнергетике, сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре и туризме.

Ранее помощник президента Таджикистана Абдуджаббор Рахмонзода сообщал, что на саммит в Душанбе приедет президент Азербайджана.

Minval.az