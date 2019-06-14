«Россия лидирует среди стран мира по числу диаспорскх организаций азербайджанцев».

Как сообщает АПА, в настоящее время в России действуют 102 диаспорские организации.

Всего в 50 странах мира действуют 556 диаспорских организаций азербайджанцев.

После России самое большее число наших диаспорских организаций в США. В настоящее время в США действуют 56 диаспорских организаций азербайджанцев. На третьем месте Турция (53).

Следующими в списке идут Грузия(46), Германия (45), Украина (42), Казахстан (37) и Швеция (33).

Самое меньшее количество наших диаспор находятся в Исландии, Нигерии, Новой Зеландии, Филиппинах, Греции, Черногории, Албании, Молдове, Иордании, Кувейте и Израиле.

В каждом из этих государств находится по одной диаспорской организации азербайджанцев.

Отметим, что между некоторыми диаспорскими организациями созданы Координационные советы. Уже созданы Координационные советы азербайджанцев таких стран как Украина, Испания, Германия, Франция, США, Бельгия-Нидерланды, а также Швеция.

Minval.az