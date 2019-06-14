Сегодня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики Вэй Цзинхуа, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана, отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем развивается так же, как и в других сферах, министр обороны выразил уверенность в его дальнейшем продолжении.

Выразив признательность послу за усилия, оказанные в расширении военных связей между Азербайджаном и Китаем за период дипломатической деятельности в нашей стране, генерал-полковник З.Гасанов пожелал ему успехов в дальнейшей службе.

Дипломат, в свою очередь, отметил, что расстается с нашей страной с хорошими впечатлениями и навсегда останется искренним другом Азербайджанского государства и народа.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, в том числе запланированному визиту министра обороны Китая в Азербайджан.

Minval.az