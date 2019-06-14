В преддверии отмечаемого 15 июня Дня национального спасения министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана вручило ключи от автомобилей марки «Хазар» 50 инвалидам Карабахской войны, сообщает Trend со ссылкой на минтруда.

Инвалиды Карабахской войны выразили Президенту Ильхаму Алиеву глубокую признательность за проявляемую высокую заботу.

Глава аппарата министерства Хидаят Абдуллаев напомнил, что в 2018 году автомобилями были обеспечены 265 инвалидов войны. «В этом году планируется вручить в 3,2 раза больше от предусмотренного числа автомобилей (180), т.е. около 600 автомобилей, 150 из которых уже переданы. Тем самым до сегодняшнего дня инвалидам войны и приравненным к ним лицам было передано около 6300 легковых автомобилей», — сказал он.

Абдуллаев добавил, что в 2018 году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны были переданы 626 квартир, что втрое больше предусмотренного. Тем самым по сегодняшний день предоставлены 6654 квартиры, а в текущем году гражданам этой категории будут предоставлены 800 квартир.

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