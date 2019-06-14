Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук считает, что Азербайджан допустил «две тяжелейших ошибки» по Карабахскому урегулированию. Об этом он написал в своем Фейсбуке.

«Во-первых, признал пришедшего с улицы Пашиняна договороспособной стороной и, как будто бы ничего не произошло, пошёл с ним на переговоры. Хотя мог выдавить для себя из этого сюжета максимум.

Во-вторых, абсолютно никак не использовал в мировом политическом и информационном поле те «тузы», которые Пашинян сам дал Баку в руки. Открыто, не в кулуарах.

Баку не задал громко простой вопрос всем наблюдателям: так что же мы обсуждали с вами на протяжении всех этих долгих 25-и лет? И на каком основании вы промолчали по поводу всех его заявлений Пашиняна об изменении формата и самой сути переговоров? И кто в таком случае будет отвечать за возможную войну?

Странно. Странно», — считает российский политолог.

Minval.az