В Баку совершен суицид. Инцидент произошел в Ясамальском районе Баку, передает АПА.
Мать и дочь бросились с 10 этажа здания, где проживали. Они скончались на месте происшествия.
В Баку совершен суицид. Инцидент произошел в Ясамальском районе Баку, передает АПА.
Мать и дочь бросились с 10 этажа здания, где проживали. Они скончались на месте происшествия.
Дата: 2019/06/14 14:10
Раздел: Происшествия
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