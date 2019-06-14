В Турции скончалась вдова экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея Халима Алиева.
Информацию об этом распространил бывший премьер-министр Панах Гусейн.
В Турции скончалась вдова экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея Халима Алиева.
Информацию об этом распространил бывший премьер-министр Панах Гусейн.
Дата: 2019/06/14 13:44
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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