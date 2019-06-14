Последние провокации могут быть связаны с «газовой войной» на европейском рынке и стремлением Москвы спасти «Северный поток-2»

Линия соприкосновения войск в Карабахе остается линией фронта — в Азербайджане об этом напоминают постоянно. Теперь эксперты фиксируют новый взлет напряженности, и вновь — «с подачи» армянской стороны. Сначала — гибель азербайджанских военнослужащих. Затем — минометные обстрелы. Теперь к происходящему присоединяется «воздушный компонент». Накануне, напомним, штаб армянских оккупационных сил в Карабахе, который предпочитает именовать себя «министерством обороны Нагорного Карабаха», заверещал: «…По всей линии разграничения наблюдается рост числа учебных полетов беспилотных летательных аппаратов и военной авиации».

Напомним: по обе стороны от этой самой «линии разграничения» — азербайджанское небо. В котором азербайджанские ВВС имеют полное право летать. А с учетом того, что над зоной военных конфликтов не допускается гражданских полетов — тем более.

Тем не менее вслед за ханкендинскими марионетками в дело вступил Давид Тоноян, который тут же пообещал: мы тоже подняли в воздух свои беспилотники и скопили спецназ. И вообще, бояться нечего, и если будет непосредственная угроза войны, то он, Давид Эдгарович Тоноян, об этом своим соотечественникам сразу же сообщит.

Затем последовал новый, куда более опасный виток: армянские оккупанты попытались сбить из ЗРК «Оса» азербайджанские летательные аппараты во время учебных полетов на Физулинском направлении.

Не вышло — благодаря современным техническим средствам ВВС Азербайджана, выучке азербайджанских авиаторов и далеко не лучшему техническому состоянию «матчасти» армянских оккупантов. Мало того, что ракеты ЗРК «Оса» самоликвидировались в воздухе, не долетев до цели, так еще их запуск и подрыв отследил и записал азербайджанский беспилотник. С профессиональной точки зрения — оглушительный провал и профессиональный позор вооруженных сил Армении. Не случайно, что в штабе сепаратистов уже поторопились заявить, что огня по азербайджанским ВВС, дескать, не открывали. Только вот это невнятное блеяние господина Сенора Асатряна, помпезно именующего себя «пресс-секретарем карабахской армии» не отменяет весьма неприятных для Еревана реалий. Во-первых, ВВС Азербайджана продемонстрировали и завидное хладнокровие, и куда более высокий профессионализм, чем этого ждали даже искушенные региональные наблюдатели. Во-вторых, воздушный инцидент продемонстрировал, каких масштабов достиг разрыв в том, что в армии называют «матчастью», то есть техническая оснащенность армии вообще и ВВС в частности. Ну и еще множество «в-третьих», «в-пятых» и «в-десятых». И все это, вполне возможно, в очередной раз оказалось неожиданностью для Еревана.

Но что, если бы написанный по ту сторону линии фронта план провокации удался бы полностью? И армянским оккупантам действительно удалось бы сбить азербайджанский истребитель или вертолет? В Ереване рассчитывали, что в Баку и в этом случае сохраняли бы хладнокровие? Вряд ли. Скорее здесь вполне сознательно провоцировали в регионе новую войну.

Здесь самое время вспомнить старое правило: не стоит поддаваться на провокации и позволять, чтобы противник навязал тебе свой сценарий. И чем отчаяннее этот самый противник действует, тем большее хладнокровие и выдержку следует проявлять. Эмоции в таком деле — плохой советчик.

Но подумали ли о последствиях в самой Армении? Здесь как раз начинают расследование, точнее, поиск виноватых в поражении, которое эта страна-агрессор потерпела в апреле 2016 года. За прошедшее время обстановка если и изменилась, то уж точно не в пользу Еревана. И где будут стоять азербайджанские войска после новой вспышки боевых действий? В Шуше и Ханкенди? В Зангезуре? Или вообще в Ереване? Если нынешнюю свою границу с Азербайджаном не признает Армения, Азербайджан в таком случае тем более не станет испытывать к ней особого пиетета, особенно в боевой обстановке. Здесь просто забыли оценить расстановку сил? Вряд ли. Скорее в Ереване понадеялись на заступничество Москвы. Тем более что Никол Пашинян накануне провел переговоры с Владимиром Путиным, а теперь в Ереване усиленно намекают на новые «оружейные подарки» Кремля. Что слишком уж похоже на «отмашку» к дальнейшим провокациям. Дошло до того, что армянские коммунисты открыто обратились с президенту РФ Владимиру Путину с призывом вмешаться и разместить в Карабахе российских миротворцев. Это, конечно, напоминает политический анекдот, но, похоже, коммунисты Армении нечаянно выболтали, что в реальности крылось за популярными утечками вроде «плана Дугина», «плана Лаврова» и т.д. и с кем в Ереване связывают надежды на продолжение оккупации азербайджанских земель.

А вот тут надо присмотреться повнимательнее. Потому как синхронно с Карабахом взлетела и напряженность на востоке Украины.

Здесь, напомним, сначала перешли в наступление сепаратисты, явно получив поддержку и помощь от Москвы, а теперь эксперты констатируют: украинская армия вплотную придвинулась к городской черте Донецка и обживается на новых позициях. Понятно и «закулисье». Крым, как известно, аннексировали в то время, когда власть Януковича в Украине уже рухнула, а новая еще не сформировалась. Теперь в Киеве новый президент — Зеленский, он только формирует свою команду, словом, похоже, по ту сторону линии донбасского фронта сочли, что это самый удобный момент для новых территориальных захватов. Это правда. Но не вся. Для России важно не просто дестабилизировать ситуацию в Украине — есть еще и программа-минимум в виде срыва экспорта российского же газа по украинской газотранспортной системе, где надо делиться деньгами с ненавистными слишком самостоятельными властями, то есть по экспортным трубопроводам, построенным еще в советские годы. Оставить Украину без «газовых денег» в Москве мечтали давно. Для того и затеяли строительство новых трубопроводов в обход Украины.

А теперь вспомним: «игра на обострение» в Карабахе совпала с резким усилением санкционного давления США на российские газовые проекты, прежде всего «Северный поток-2». Москву бесцеремонно выдавливают в лучшем случае на периферию европейского энергетического рынка. РосСМИ держат в фокусе внимания американский сжиженный газ, но на самом деле куда большей угрозой для российских планов газовой монополии на европейском рынке являются азербайджанские проекты. «Южный газовый коридор» уже привел к отказу от проекта «Южный поток». Теперь обсуждается вопрос переключения на Азербайджан туркменского газа, что уже ставит под удар «Северный поток-2». Что уже диктует РФ понятный сценарий поведения: надежно дестабилизировать ситуацию в Украине, если получится, еще и в Северной Африке, где развернули небывалую активность «вагнеровцы», и самое главное, в Азербайджане. Драматические новости с линии фронта, по расчетам московских стратегов, должны и спровоцировать новую затяжную войну, и «раскачать ситуацию» внутри страны. В результате в Европе уже не станут особенно надеяться на экспорт газа по ЮГК, и это поможет ослабить санкционное давление США и спасти «Северный поток-2». Сидеть без газа европейцы не захотят.

Только вот, похоже, планируя провокации и войны и на украинском, и в особенности на азербайджанском направлении, Москва никак не может взять в толк, что теперь ей приходится иметь дело уже не с добровольческими батальонами, а с современной оснащенной армией. И самое главное, с дееспособной и ответственной политической властью, где умеют не поддаваться на провокации, опрокидывать чужие сценарии и реализовывать свои.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az