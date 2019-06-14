Европейский центральный банк выпустит памятную купюру номиналом 0 евро, на которой изображены один из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмин Расулзаде и турецкий генерал Нуру-паша.

Автором этого проекта является турецкий коллекционер Озгюр Хонча.

В беседе с Minval.az Хонча отметил, что выход купюры ожидается в ближайшее время, она уже передана в печать.

По его словам, всего было выпущено 10 000 банкнот, из которых 5000 будут отправлены в Азербайджан, 2 тысячи будут распространены в Европе, 3 тысячи — в Турции.

Банкноту с первым номером Озгюр Хонча хочет подарить президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Minval.az