Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении учредителя и главного редактора информационных сайтов xeberman.com и press-az.com Полада Асланова по обвинению в измене Родине.

«Учредитель и главный редактор информационных сайтов xeberman.com и press-az.com Полад Асланов привлечен к ответственности по материалам уголовного дела, возбужденного по статье 274 «Измена Родине» УК АР, и взят под арест», — отмечается в сообщении СГБ.

Сообщается, что Асланов неоднократно проводил тайные встречи за пределами Азербайджана с сотрудниками иностранных спецслужб и согласился сотрудничать с ними за денежное вознаграждение.

«Исполняя задания зарубежных спецслужб Асланов делился с ними секретной информацией, содержащей угрозу государственной безопасности и обороне Азербайджана, а также договорился о публикации в СМИ и социальных сетях антигосударственных материалов, бросающих тень на законную деятельность правоохранительных органов», — заявили в СГБ.

Кроме того, журналист также обвиняется в попытках привлечения к антигосударственной деятельности некоторых из своих коллег-журналистов, которых знакомил за пределами Азербайджана с сотрудниками зарубежных спецслужб. СГБ не раскрывает имена этих представителей СМИ из интересов следствия.

В настоящее время продолжается расследование по указанному уголовному делу.

Minval.az