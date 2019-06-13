Экс-глава МИД Тофиг Зульфугаров разместил на своей страничке в социальной сети фейсбук статус, в котором говорится о проведенной весной этого года встрече президента Франции Макрона с представителями армянских диаспоральных организаций.

«Следует отметить, что во Франции на постоянной основе проживают более 600 тысяч армян, из которых более 400 тысяч обладают избирательными правами, что составляет примерно 1% от общего числа избирателей Франции (орфография и пунктуация автора сохранены. – прим. ред.)»

Выступая перед собравшимися Макрон отметил, что руководимая им администрация будет и в дальнейшем развивать особые отношения с Арменией и объявил, что несмотря на то, что законы о криминализации отрицания так называемого «геноцида армян» были отвергнуты конституционным судом Франции, он принял решение об объявлении 24 апреля — «днем памяти».

Касаясь вопроса требований армян о признании различными местными муниципалитетами «независимости Арцаха», было заявлено, что Франция, как государство, имеет международные обязательства, в том числе и в качестве посредника по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, обязана и в соответствии с этим начнет процесс судебной отмены уже подписанных представителями некоторых местных самоуправлений «хартий».

И на самом деле, процесс отмены в судах различных инстанций всякого рода деклараций, хартий, подписанных на уровне французских местных самоуправлений, начался и продолжается. На сегодняшний день дезавуированы около 5 подобных «продуктов армянской диаспоральной самодеятельности». Мы все хорошо помним какой пропагандистской шумихой сопровождались поездки французских муниципальных любителей бесплатных развлекательных вояжей на оккупированные территории Азербайджана и как армяне хвалились результатами своей коньячной дипломатии. В этой связи, следует отметить, что по каким-то причинам не одна из международных организаций не озаботилась коррупционной составляющей деятельности некоторых французских муниципалитетов, а ведь в Европейском Союзе есть влиятельная организация, объединяющая муниципалитеты Европы, которая должна была бы задать вопросы этим любителям «бесплатных шашлыков и коньяка» ( а может быть еще чего-нибудь и посерьезнее) — что же они делают на оккупированных территориях Азербайджана, подвергшихся тотальной этнической чистке, армянскими оккупантами?

Но стандарты, они такие двойные, а в нашем случае особенно…

Конечно, Макрон сделал это заявление не случайно. Вот уже более 4 лет, специальные адвокатские структуры Франции, по поручению азербайджанской стороны, осуществляли деятельность в направлении доказательства посредством судебных разбирательств несоответствия юридических полномочий глав муниципальных образований и их деятельности в угоду армянским диаспоральным организациям.

После долгой борьбы, процесс принятия судебных решений по отмене всякого рода «хартий по признанию независимости Карабаха», дал свои результаты.

Вся эта армянская суета, сопровождаемая выпиванием сотен бутылок коньяка и торжественным поеданием «шашлыка из сотен древних армянских баранов» закончилась звонкой судебной оплеухой участникам очередного армянского шоу, рожденного «сумрачным армянском политологическим гением».

Ну что же, будем ждать продолжения уже в США».

Minval.az