Региональное экспертное сообщество продолжает обсуждать итоги переговоров в Габале между министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии Закиром Гасановым, Хулуси Акаром и Леваном Изория. И действительно, здесь есть о чем поговорить и тем более поразмыслить. Министры обсудили вопросы безопасности и еще раз подтвердили признание территориальной целостности друг друга. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, министр обороны Грузии Леван Игоря заявил, что его страна будет участвовать в совместных военных учениях, проводимых Азербайджаном и Турцией. Закир Гасанов и Леван Изория также подписали план двустороннего военного сотрудничества. Наконец, глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар отметил: Турция, Азербайджан и Грузия прочно сотрудничают в военной сфере. В предстоящий период эти связи не будут ограничиваться сферами обороны и безопасности, также охватят другие области.

По понятным причинам, детали договоренностей остались за закрытыми дверями. Но даже то, что «выплеснулось» в официальную хронику, дает изрядную пищу для размышлений и выводов.

Понятно, что габалинские договоренности, кроме всего прочего, обозначили очередной шаг Азербайджана, скажем так, «в североатлантическом направлении». Турция входит в НАТО, Грузия открыто туда стремится, Азербайджан в силу географических реалий до деблокады Нахчывана или вступления в альянс Грузии претендовать на членство в НАТО не может, но «тренд» выстраивается вполне читаемый.

В России, однако, молчат. А вот в Армении — явный приступ паники. Конечно, местные политологи поторопились выступить с «успокоительными» заявлениями. Так, военный обозреватель Тарон Ованнисян старательно «напускает туман» и напоминает: Грузия и прежде принимала участие в совместных с Турцией и Азербайджаном учениях, «это были учения для сил специального назначения, были также учения, нацеленные на обеспечение безопасности энергетических инфраструктур». Затем продолжил: дескать, «сложно на сегодня судить, в каких именно учениях было предложено Грузии принять участие и какой сценарий взят за основу». Местные СМИ растиражировали выкладки грузинского военного эксперта Вахтанга Маисая, который уверял: Грузия не примет участия в учениях, которые будут противоречить интересам в отношениях с третьими странами, в данном случае с Арменией.

А вот здесь уже начинается весьма деликатная сфера. Грузия выстроила по-настоящему братские отношения с Азербайджаном и успешно сотрудничает с нашей страной во многих сферах. В Тбилиси признают и поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Но все же до последнего времени в Грузии стремились по возможности выдерживать баланс и сохранять дипломатические отношения с Ереваном и по вполне понятным причинам не горела желанием втянуться в конфликт между соседями.

Но теперь многое меняется. Договоренности в Габале обозначают существенное сближение Грузии с Турцией и Азербайджаном в военной сфере. А это еще и верный признак «корректировки курса» официального Тбилиси в отношении Карабаха. В самом деле, военное сотрудничество в «трехстороннем» формате тоже существует не первый год. В прошлом имели место учения спецназа, отработка действий по охране трубопроводов и железных дорог. Но теперь Азербайджан и Турция проводят тактические учения, и если к ним присоединится еще и Грузия — у Еревана действительно есть повод для паники. Тем более что министр обороны Турции Хулуси Акар прямо дал понять: речь идет не только о военном сотрудничестве как таковом. В переводе: Грузия, судя по всему, прощается со своим «относительным нейтралитетом» в Карабахе.

Впрочем, если уж быть точными, об этом эксперты заговорили еще после визитов президента Грузии Саломе Зурабишвили сначала в Баку, а затем — в Ереван. В столице Азербайджана госпожа Зурабишвили жестко и решительно высказалась в поддержку территориальной целостности нашей страны. А в Ереване вместо того, чтобы «уравновесить» свои бакинские заявления, не менее жестко осудила «контакты» официального Еревана с цхинвальскими и сухумскими сепаратистами.

Теперь же «информации к размышлению» у официального Тбилиси прибавилось. Совсем недавно в оккупированном Карабахе проходил «чемпионат по футболу среди сборных непризнанных государств», и туда пожаловали главари марионеточного оккупационного режима из Цхинвали. Ереван устраивает провокационную возню в Джавахетии, явно пытаясь толкнуть на мятеж местных армян. И, конечно же, свою роль играет и то обстоятельство, что Армения окончательно закрепила за собой репутацию послушного форпоста России, с которой Грузия находится в состоянии войны.

Здесь, по законам жанра, надо бы поинтересоваться: неужели в Ереване, устраивая «политические обнимашки» с цхинвальским оккупационным режимом и провокации в Джавахетии, не понимали последствий для себя? Здесь на минуточку позабыли, что Грузия для Армении — это «окно в мир» и «дорога жизни»? А еще этакая «дозволенная форточка на Запад»? Или же просто выполняли распоряжения Москвы?

Но, так или иначе, в Грузии, по всей видимости, «сложили два и два», вспомнили и телемарафон в поддержку армян Джавахетии, и провокационные заявления в Ереване, и даже серию отказов армянских «зинворов» принять участие в натовских учениях в Грузии, сделали выводы и теперь принимают меры. Результаты для Армении могут оказаться по-настоящему катастрофическими — пусть даже власти Грузии и не перекроют следующим утром КПП «Верхний Ларс» и железную дорогу на Ереван. И обижаться властям Армении в нынешней ситуации стоит только на себя.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az