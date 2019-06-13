«С 1 августа цены на билеты в Государственном историко-культурном и природном заповеднике «Янардаг» будут различными».

Об этом Report заявил председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев.

По его словам, для иностранцев вход в заповедник будет стоить 9 манатов: «Если туристические компании заранее заключили контракт, при их наличии будут применяться прежние цены. Вход в заповедник для местных туристов стоит 2 маната. Цены на билеты для некоторых социальных слоев также будут различаться. Так, билеты для студентов будут стоить 1 манат, а для школьников вход в заповедник будет бесплатным».

Ф.Нагиев добавил, что за день «Янардаг» посещает 500-700 иностранных туристов: «Данная статистика растет. Местное население также проявляет интерес к заповеднику. Мы должны продолжить пропаганду, информация о «Янардаге» будет размещаться в отелях, туристических информационных центрах».

Minval.az