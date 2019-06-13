В историческом «Аудиториуме Эндрю Мэллона» в Вашингтоне был организован торжественный прием в связи с 28 мая — Днем Республики и 100-летием дипломатических органов Азербайджана.

На приеме присутствовали около тысячи человек, в числе которых были представители Администрации президента Азербайджана и США, Пентагона, члены Конгресса, представители дипломатического корпуса в Вашингтоне, общественности из различных штатов США. Также в мероприятии участвовали министр юстиции Турции Албдухамит Гюль, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, делегация Национальной гвардии Оклахомы.

Minval.az