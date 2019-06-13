Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших и популярных курортов СНГ для отдыха летом 2019 года.

Самые популярные курорты стран СНГ — это курорты в Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Азербайджане и Армении.

Безвизовый въезд, знание русского языка местными жителями, гостеприимство, недорогой отдых, вкусная местная еда и фрукты являются главными преимущества турпоездок для летнего отдыха в страны СНГ.

Ниже представлена пятерка ведущих курортов СНГ для летнего отдыха.

Топ-5 курортов стран СНГ, популярных для летнего отдыха, составляют курорт Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря в Азербайджане и озеро Севан в Армении.

Рейтинг курортов стран СНГ представлен по результатам анализа посещаемости российским туристами и развитости инфраструктуры курортов.

По данным ТурСтат, на курорты СНГ российские туристы приезжают на летний отдых на 7 — 14 дней.

По данным ТурСтат, туристический бюджет летнего отдыха на курортах стран СНГ составляет от 50 до 110 долларов в сутки.

Дешевле всего отдыхать на курортах в СНГ — на Иссык-Куле (50 долларов в сутки) и Бурабай (70 долларов в сутки), дороже всего — на курортах Апшеронского полуострова (Бильгях, др.) в Баку на берегу Каспийского моря (110 долларов).

На курорты СНГ российские туристы приезжают в основном из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Южного Урала и Восточной Сибири.

Топ-5 Курортов СНГ Лето 2019:

1. Курорт Бурабай (Боровое), Казахстан

2. Озеро Иссык-Куль, Кыргызстан

3. Озеро Нарочь, Беларусь

4. Апшерон, Баку, Каспийское море, Азербайджан

5. Озеро Севан, Армения

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