Фестиваль чая и гостеприимства «Самоварфест» проходит в Москве в День России. Площадкой фестиваля стал ВДНХ. Гости знакомятся не только с русской культурой, но и с национальными традициями других народов страны, в том числе азербайджанцев, передает «Москва-Баку».

Так на ВДНХ раскинулся чайный шатер, организованный Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР).

Один из павильонов организовало Азербайджанское молодежное объединение России под председательством Лейлы Алиевой. «Сегодня на фестивале Самоварфест» мы показываем культуру и традиции Азербайджана. Например мы рассказываем о традиционной чайной церемонии которую проводят у нас во время сватовства. Здесь же мы показываем нашу роспись хной, национальные танцы и конечно угощаем всех нашими сладостями. Хотим поблагодарить организаторов за такую прекрасную возможность почувствовать единение всех народов» — рассказал представитель Азербайджанского молодёжного объединения России Амиль Агаев.

Азербайджанская молодежь ежегодно участвует в различных мероприятиях которые проходят и в России и в Азербайджане. «Азербайджанскую молодежь с российской молодежью связывают добрососедские отношения которые сложились исторически. Мы всегда поддерживаем друг друга во всем»- отметил представитель Азербайджанского объединения России Рамин Раджабов.

Здесь девушки в национальных платьях угощают гостей фестиваля душистым азербайджанским чаем в традиционных грушевидных стаканчиках армуды с колотым сахаром вприкуску, как это принято в Азербайджане, угощают сладостями — пахлавой, шекербурой. Здесь же располагается площадка, на которой расписывают руки хной.

Девушки в национальных костюмах рассказывали об этой традиции и рисовали на руках гостей символы.»Детям мы сегодня рисуем цветы, а вот взрослым рисуем символ Азербайджана которые означает огонь. Традиция рисовать хной поддерживается в Азербайджане. Как правило, это делают девушки перед свадьбой. Собираются и рисуют»- рассказала волонтер Азербайджанского молодежного объединения России Айтыкин Гусейнова.

Гостям фестиваля были продемонстрированы церемония сватовства и азербайджанский хороводный танец яллы. «В Азербайджане во время сватовства отцу невесты подают двухцветный чай. Это очень сладкий чай. Прозрачная часть это сироп, а сверху наш чай. Если отец девушки размешивает и пьет чай, то это его согласие отдать дочь замуж. Если он не собирается отдавать дочь за жениха, то отодвигая чай от себя таким жестом он показывает отказ. Ещё в Азербайджане на свадьбу принято дарить треугольный кусок сахара, красиво обвязанный ленточками. Когда у семьи рождается ребенок и ему исполняется год, то этот кусок сахара раскалывают и раздают гостям. Летом мы пьем чай из самовара который топим дровами. Такая традиция. Родина азербайджанского чая Ленкорань, южная часть Азербайджана. Там даже есть памятник чаю. Во всех регионах нашей республики разные традиции чайной церемонии, у всех свои тонкости.»- рассказала волонтер Азербайджанского молодежного объединения России Зара Джафарова.

«Очень гостеприимные люди все вкусно. Они с такой улыбкой знакомят нас со своей культурой. Я сегодня впервые попробовала пахлаву с грецким орехом и увидела как рисуют потрясающе красивые узоры хной»- поделились своим впечатлениями гости фестиваля.

«Всех поздравляю с праздником. Я прилетела в Москву на фестиваль «Самоварфест» из Астрахани. Очень приятно увидеть то что было ранее в советских республиках, вспомнить. Эмоции переполняют. Очень понравилась культура Азербайджана. Интересно рассказали про чай, вкусные сладости. Я все это увидела и возникла мысль что надо обязательно посетить в этом году Баку»- рассказала гостья фестиваля.

Minval.az