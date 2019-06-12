«Последний звонок» в Бакинских школах будет проведен 14 июня в первой половине дня.

Как сообщает агентство «Онлайн», об этом заявил начальник Управления образования города Баку Рашад Тагиев.

Он сказал, что в связи с «Последним звонком» министр образования подписал соответствующий приказ: «В Управлении образования города Баку подписан соответствующий приказ в связи с исполнением этого приказа».

Р. Тагиев отметил, что для принятия мер безопасности в связи с проведением в школах «Последнего звонка» было направлено обращение в правоохранительные органы: «Меры безопасности на «Последнем звонке» в школах буду обеспечены полностью».

Начальник Управления также обратился к школьникам. Он порекомендовал им провести «Последний звонок» на территории школ в соответствии с принятым регламентом.

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