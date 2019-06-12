Самой безопасной страной в мире, согласно Глобальному индексу миролюбивости (Global Peace Index), остается Исландия, самой небезопасной в 2018 году стал Афганистан, вытеснивший с последнего места Сирию, занявшую на этот раз предпоследнюю строчку в рейтинге.

«В Сирии, Афганистане и ЦАР в 2018 году насилие повлекло самые большие экономические потери: 67%, 47% и 42% ВВП соответственно», — говорится в тексте доклада.

Отметим, что Азербайджан в данном списке находится на 130-м месте (между Саудовской Аравией и Эфиопией).

Global Peace Index — индекс, разработанный социологами и экономистами международной группы экспертов Института экономики и мира (IEP). Список составляется ежегодно с 2007 года.

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