Bопросы демократического управления и гражданского общества, мирное урегулирование в Нагорном Карабахе, сотрудничество в сфере безопасности и энергетики — ключевые темы, обсужденные 11 июня в Bашингтоне с правительственной делегацией Азербайджана, сообщает «Туран».

Хикмет Гаджиев, советник президента Азербайджана по внешней политике, в начале этой недели прибыл в столицу США, чтобы рассказать о текущих внешнеполитических инициативах своей страны, о планах по взаимодействию со своими соседями в кавказском регионе и со стратегическими партнерами на Западе, сообщили источники в Bашингтоне.

«Мы активно работаем с Азербайджаном и другими партнерами на Южном Кавказе по безопасному, демократическому, мирному и процветающему Кавказскому региону, свободного от негативного иностранного влияния «, — сказал представитель Госдепа.

Что касается демократии, то США «продолжают поощрять все шаги к системным реформам в Азербайджане, особенно в сфере верховенства закона, и по защите прав человека и основных свобод » — сказал Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря по Европейским и Евразийским делам, выступая во вторник на мероприятии, организованном Атлантическим Советом.

«Обе эти сферы важны и пойдут на пользу азербайджанскому народу и создадут возможность для углубления нашего сотрудничества «.

Bашингтон, добавил он, считает, что мирное урегулирование в Нагорном Карабахе является приоритетом.

«Мы, по-прежнему, полностью привержены процессу Минской группы. Мы считаем, что разрешение этого конфликта имеет важное значение для достижения безопасности и процветания как для Азербайджана, так и для Армении «, — отметил Кент.

Шаги США по разрешению этого конфликта будут, по-прежнему, основываться на принципах неприменения силы или угрозы силы, территориальной целостности, равных правах и самоопределение народов , сказал он.

B свою очередь, Хикмет Гаджиев в своем выступлении назвал внешнюю политику Баку «независимой, предсказуемой, логичной». Он отметил, что Азербайджану удалось установить хорошие отношения с Китаем, США и ЕС.

Что касается нагорно-карабахского урегулирования, он подчеркнул необходимость «расширение диалога между Арменией и Азербайджаном», добавив, что его страна готова «поделиться» своим процветанием с Арменией, как это делается с Грузией, но после разрешения конфликта.

Говоря о внутренних событиях в Азербайджане, Гаджиев сказал, что в настоящее время президент Азербайджана «имеет стратегическое видение трансформации страны.»

«Система государственной службы Азербайджана является одной из лучших в мире», — добавил он.

Minval.az