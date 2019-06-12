15 июня, по случаю Дня национального спасения, в Национальных парках Азербайджана пройдет «День открытых дверей», вход в них будет бесплатным.

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции сказала глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

День открытых дверей» продлится с 09:00 до 18:00.

И.Ибрагимова отметила, что в настоящее время в Азербайджане действуют 10 национальных парков:

«Министерство экологии и природных ресурсов приглашает всех по случаю Дня национального спасения в национальные парки: Зангезурский национальный парк (Нахчыванская АР, Ордубадский район), Абшеронский национальный парк (город Баку, Хазарский район, посёлок Зира), национальный парк Алтыагач (Хызынский район, село Халадж), Шахдагский национальный парк (Шабранский район, село Пиремсен), Самур-Яламинский национальный парк (Хачмазский район), Ширванский национальный парк (Сальянский район, село Еникенд), Гирканский национальный парк (Лянкяранский район, село Бурджели), Аггёльский национальный парк (Агджабединский район), Гёйгёльский национальный парк (Гёйгёльский район, село Тоганалы), Кызылагаджский национальный парк (Лянкяранский район, село Балыгчылар)».

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