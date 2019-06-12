Французские суды продолжают аннулировать подписанные между французскими городами и сепаратистами Нагорного Карабаха так называемые «хартии о дружбе».

Ранее сообщалось, что 29 мая административный суд Сержи-Понтуаз Франции принял решение аннулировать «хартию» между муниципалитетом города Арнувиль и оккупированным Ходжавендом.

Однако, как сообщило сегодня выходящее на французском языке издание armenews.com, суд во Франции аннулировал вчера, 11 июня еще четыре «хартии о дружбе», которые были подписаны между местными органами власти с органами, представляющими сепаратистский режим.

Minval.az