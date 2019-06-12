Обстановка в зоне карабахского конфликта имеет все признаки предвоенной. После целого ряда заявлений Никола Пашиняна по этой теме Азербайджан понимает, что его намеренно выводят на провокацию и даже на войну, тем не менее, Баку все ещё надеется на урегулирование путём переговоров.

Такое мнение в интервью Minval.az высказал российский политолог Григорий Трофимчук, комментируя эскалацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

При этом ясно, что очередная встреча глав министерств иностранных дел Азербайджана и Армении, где бы она ни состоялась, не внесёт никакой ясности в эту проблему, считает он.

«Встречи на этом уровне – чисто технические, и весь эффект новизны, после первой официальной встречи Ильхама Алиева с Николом Пашиняном в Вене, они уже тоже исчерпали.

Необходим ответ, чёткая реакция Баку на все тезисы, выдвинутые премьером Армении. А именно: что скажет Баку по заявлению Пашиняна о невозможности обмена «мира на территории». Что скажет Баку по участию в переговорах представителей Карабаха, на чём категорически настаивает Пашинян. Что скажет Баку по фактическому вмешательству Пашиняна в дела руководства «Арцаха» в то же самое время, как Пашинян говорит о полной независимости этой территории, и так далее. О чём могут говорить министры иностранных дел двух стран, когда нет ответов на эти жёсткие, открытые требования в адрес Баку, абсолютно неясно», — говорил Трофимчук.

Поэтому единственным интересным моментом в планируемой встрече двух министров является само место её проведения, считает он.

«Как известно, прошедшая встреча Алиев-Пашинян изначально планировалась в США, но всё-таки в итоге состоялась в Австрии. При этом Вашингтон подспудно и очень упорно пытается перетянуть решение конфликта под себя, поэтому сейчас снова обсуждается вопрос о встрече министров на американской земле. В этом нет, казалось бы, ничего страшного, но общая тенденция очевидна: Белый дом пытается выбить процесс контроля из-под России», – считает наш собеседник.

Политолог считает, что возможным «концом душанбинских договорённостей» может означать только одно: прекращение Азербайджаном переговоров ради переговоров. Но, по его словам, пока что Баку на это явно идти не готов.

«Хотя для этого у него, как я уже отметил, есть все юридические и фактические основания, так как Никол Пашинян сбросил под откос итоги международных переговоров всей последней четверти века. И не просто есть все основания: такой пакет аргументов судьба может дать в руки Баку только один раз», — подчеркнул эксперт, добавив, что «и если Баку этого не сделает, затормозит, то такого шага вполне можно ожидать от самого Пашиняна, который всегда готов на резкие движения».

«И поэтому может не оставить Азербайджану шанса начать доминировать в переговорном процессе, отойти от края войны, куда Азербайджан специально толкают. Именно по этой причине показательно, что на «конец душанбинских договорённостей» намекают армянские эксперты.

Я уже не раз говорил, что не понимаю тактики, которой придерживается Азербайджан в ходе переговорного процесса, после соответствующих заявлений Никола Пашиняна, кардинально меняющих всё», — резюмировал Г.Трофимчук.

Minval.az