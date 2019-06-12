12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии капитально отремонтированного и реконструированного Государственного историко-культурного и природного заповедника «Янардаг».

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

Напомним, что ранее Ильхам Алиев раскритиковал условия в заповеднике «Янардаг». Ознакомившись с ситуацией в заповеднике, президент сказал, что условия здесь невыносимые. Он отметил, что в заповедник приходит большое число граждан Азербайджана, а также туристы. Президент сказал, что условия в заповеднике не соответствуют сегодняшнему уровню развития нашей страны.

Президент дал серьезные поручения соответствующим госструктурами, чтобы эта невыносимая ситуация была изменена в кратчайшее время, а для граждан Азербайджана и туристов были созданы условия, отвечающие высоким стандартам.

Кроме того, Ильхам Алиев выделил 1,2 миллиона манатов на реконструкцию заповедника.

Minval.az