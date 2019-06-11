Экспорт природного газа из Азербайджана вырос на 28 процентов в годовом исчислении, увеличившись с 8,030 миллиарда стандартных кубометров в 2017 году до 10,276 миллиарда стандартных кубометров в 2018 году, говорится в ежегодном статистическом бюллетене ОПЕК.

Как говорится в отчете, объемы добычи природного газа в стране увеличились с 16,9 миллиарда стандартных кубометров в 2017 году до 17,88 миллиарда стандартных кубометров в 2018 году, продемонстрировав рост на 5,8 процента в годовом исчислении.

Согласно данным ОПЕК, доказанные запасы природного газа в Азербайджане в 2018 году составили 1,269 триллиона стандартных кубометров, что аналогично показателям 2017 года.

Minval.az