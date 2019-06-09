Около 500 человек задержаны в Казахстане в ходе несанкционированных митингов, в целом голосование на выборах президента проходит спокойно, нарушений на участках не допущено, заявил в воскресенье журналистам первый замглавы МВД Марат Кожаев.

«На улицах были попытки дестабилизироваться обстановку путём проведения несанкционированных акций. В полицию доставлены около 500 человек», — цитирует его РИА Новости.

Замминистра отметил, что в ходе задержания спецсредства не применялись.

Говоря о ходе голосования, Кожаев сообщил, что в целом оно прошло в спокойной обстановке, нарушений на участках не допущено.





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