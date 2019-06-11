В Азербайджане сократилось число детей, рожденных женщинами, не состоящими в официально зарегистрированном браке.

По информации Trend, в прошлом году в Азербайджане появилось на свет 20716 внебрачных детей. Их число составляло в 2017 году 22796, в 2016 году — 26288, в 2015 году — 24038 и в 2014 году — 25486.

За последние пять лет большинство незаконнорожденных детей родилось в 2016 году — 16,5 процента всех новорожденных. Соотношение внебрачных младенцев, рожденных в городской и сельской местности за тот же период выглядит следующим образом:

2013 год — 10 892 детей в городе, 14177 — в сельской местности;

2014 — 9772 в городе, 15714 — в сельской местности;

2015 — 9411 в городе, 14627 — в сельской местности;

2016 — 9592 в городе, 16696 — в сельской местности;

2017 год — 8167 в городе, 14629 — в сельской местности.

В 2018 году у незамужних женщин в городе родились 7509 младенцев, а в сельской местности — 13207.

Minval.az