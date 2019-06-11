В связи с несостоявшейся депортацией Фуада Аббасова из Российской Федерации и его возвращением в пункт временного содержания мигрантов в городе Королев Московской области сообщаем, что сотрудники консульского отдела посольства ежедневно связываются с ним.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в России.

11 июня 2019 года сотрудники посольства провели очередную встречу с Фуадом Аббасовым, ознакомились с условиями его содержания.

Кроме того, с целью разъяснения сложившейся ситуации посольство направило в МИД Российской Федерации соответствующую ноту, а также письма в другие соответствующие государственные структуры. Как только поступит ответ российской стороны, прессе будет дана дополнительная информация. Вновь доводим до сведения общественности, что посольство держит под контролем этот вопрос, принимает все возможные меры в рамках своих полномочий, заявили в азербайджанской дипмиссии.

Minval.az