В результате проведенного в Баку финала Лиги Европы УЕФА 29 мая 2019 года в Азербайджан поступили наличные средства на сумму около 175 млн манатов, в целом получена экономическая прибыль на сумму 680 млн манатов.

Как сообщает АПА, согласно подсчетам Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, эти показатели определены на основе стоимости, полученной от медиа в международном контексте, расходов туристов, доходов от обслуживания самолетов, выполняющих чартерные рейсы, расходов УЕФА в связи с игрой и других показателей.

Согласно официальным данным, за игрой по телевидению и в интернете наблюдали около 300 миллионов человек. Специалисты считают, что с учетом средних на душу населения расходов по международному брендингу, на примерно 300 миллионов зрителей должны были быть выделены средства на сумму 505 миллионов манатов с целью пропаганды нашей страны средствами массовой информации.

Согласно информации Министерства молодежи и спорта и АФФА, число туристов, посетивших страну в связи с финалом, составило 37,4 тысяч человек.

За их счет в нашу страну поступили денежные средства на сумму 115 миллионов манатов. Более 1.25 миллионов манатов образовались за счет заработной платы работников, привлеченных для проведения финальной игры.

Согласно данным AZAL, сборы за совершение 108 чартерных рейсов составили более 687 тыс. манатов.

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