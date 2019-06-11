Указ Президента Ильхама Алиева от 1 июня 2019 года, как новое направление в системе социальных услуг, создает условия для оказания дневных услуг, в том числе и пожилым. В рамках исполнения поручений, вытекающих из указа, планируется создание центров дневного обслуживания для пожилых в пяти районах.

Как сообщает Trend, в настоящее время в учреждениях социального обслуживания лиц пенсионного возраста министерства труда и социальной защиты населения услуги предоставляются в стационарном режиме . Также одиноким пожилым людям с ограниченными возможностями не имеющим трудоспособных родственников или законных представителей вблизи места проживания, предоставляются социальные услуги на дому.

В новых центрах одиноким пожилым людям будут оказывать социальные, бытовые, медицинские, культурные и другие соответствующие услуги в дневное время и в полустационарном режиме.

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