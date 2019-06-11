Наверняка все помнят нашумевший фильм «Спасатели Малибу», в котором в качестве главных героев выступают загорелые брутальные мачо и сексуальные красотки в купальниках-бикини, готовые по первому сигналу, как говорится, «и в огонь и в воду», этакие разнополые «ихтиандры», обладающие навыками экстремальной заварки кофе на костре, стрельбы из огнестрельного оружия, техникой восточных единоборств и прочими умениями, столь необходимыми как для спасения мира, так и для личного выживания, благо образ супер-героев требует максимальной физической и духовной подготовки.

И вот именно образы таких соблазнительных супергероев рисует разгулявшееся воображение, когда речь заходит о спасателях с нашего родного Каспийского берега. Одно только слово «спасатель» вызывает романтическую волну. Но на самом ли деле наши спасатели – брутальные мачо, и место ли сексапильным (но не менее отважным и сильным) девушкам в бикини в этой команде?

Для того, чтобы узнать ответы на поставленные вопросы, сотрудник сайта Minval.az решил побеседовать с настоящим спасателем и пригласил его для беседы в редакцию. И хоть Заур Бабаев больше не спасает на Каспийском пляже купальщиков, и сменил жаркий берег на прохладное место в офисе одного из бакинских банков, но тем не менее, да вспомнит о том, как все это было.

-В этих днях – мои лучшие воспоминания, — говорит Заур. – Все-таки работа романтическая, хоть и довольно тяжелая. Но она уже у меня в крови, автоматически подмечаю все, что творится на берегу, хотя уже несколько лет я приезжаю на пляж в качестве отдыхающего. Иногда друзья, следя за моим взглядом, спрашивают: «Что ты все смотришь так пристально и главное — куда?», и я отвечаю: «Сканирую». Привычка.

— Сканируете? И что вы видите?

— Вижу, что многие спасатели, работающие на пляжах, не оснащены должным оборудованием, не наблюдают пристально за купальщиками в море, предпочитают просто болтать с девушками или играть в пляжный волейбол.

— Скажите, спасатель – это призвание или все же временная подработка?

— Если говорить в общем масштабе, то, скорее, временная подработка, хотя лично я бы работал на этой должности постоянно – будь у нас в стране ассоциация профессиональных спасателей, или общество, или Лига. И если бы работа спасателя была бы востребована круглый год, как, скажем, в странах с вечным пляжным сезоном, к примеру, в Австралии или на Гоа, или на Бали… Но у нас в стране пляжный сезон открывается в конце мая и заканчивается в начале октября. А это значит, что остальные полгода нужно как-то жить, устраиваться на другую работу.

— Наверняка, чтобы работать спасателем, нужны определенные спортивные нормативы?

— Да, обязательно. Прежде всего, нужно иметь хорошее здоровье, нужно уметь отлично плавать, бегать, следить за системой дыхания, так как все перечисленное – плавание и бег – физические нагрузки, да еще и в условиях жары. Если нет подготовки, то в спасатели идти нет никакого смысла.

— И что? Все спасатели, работающие на бакинских пляжах, обладают подобными навыками?

— Конечно же, далеко не все. Чаще всего на эти должности берут случайных людей. Не так давно я наблюдал на одном из пляжей, как мужчина весом где-то под 130 килограмм ходил по берегу и кричал в мегафон на купальщиков, чтобы те не заплывали за буйки. Отмечу, еще один немаловажный факт: спасатели обязательно должны уметь оказывать первую помощь в случае утопления купальщика, а не ждать, пока приедет скорая помощь, потому что иногда счет идет на минуты.

— Вы сами где всему этому обучались?

— По образованию я экономист. Вернувшись из армии, я хотел устроиться на работу по диплому, но как раз тогда открылся «Джумейра», куда набирали состав. И я решил попробовать. Меня взяли, и я не пожалел о своем выборе. Мне нравились профессиональные тренинги, тренировки, спецподготовка, которую мы, спасатели, проходили. Нам сразу же объяснили: на кону – жизнь, которая из-за неспособности быстрого и профессионального вмешательства спасателя может внезапно и трагически оборваться.

— Были ли на вашем счету спасенные жизни?

— Да, 17 человек, в том числе дети и девушки. И я горжусь тем, что благодаря моему вмешательству они живут и здравствуют.

— Как вы считаете, в чем причина того, что на ответственную должность спасателя на водах идут неподготовленные кадры, случайные люди?

— Как я уже отметил, из-за отсутствия в стране Ассоциации спасателей. Ведь у нас профессионалы работают только в МЧС, но пляжи курировать они не пойдут. Если взять в пример заграничный опыт, то, к примеру, основной критерий работы спасателя на водах – это тот факт, что он считается официально трудоустроенным. У нас же временный найм – в основном, без договоров. Скажем, в Болгарии спасатели зарабатывают минимальную зарплату в размере 300 евро. В Германии, если речь идет о служащих бассейна, то таковые вo вpeмя пpoцecca oбучeния зapaбaтывaют oт €750 дo €840 Пocлe oбучeния eгo мecячнaя зapплaтa составляет €2000-2З00. Чepeз тpи гoдa этот спасатель получает третий разряд, пocлe чeгo eгo зapплaтa будeт cocтaвлять практически €2600. А зapплaтa плoвцa-cпacaтeля нaчинaeтcя oт €254З, и за год cуммa вoзpacтaeт дo €2800, cпуcтя тpи гoдa paбoты – дo €29З2, cпуcтя чeтыpe – €З044. Кроме того, проживание на территории комплекса бесплатное, за питание платит работодатель. В принципе, в «Джумейра» у нас было то же самое, только сумма зарплаты составляла всего 500 манатов. Если честно, этого очень мало, особенно если учесть, что работа спасателя на водах довольно рискованная.

— Скажите, а девушки в Азербайджане тоже работают спасателями на водах?

— Да, конечно, но только не на море, а в развлекательных пляжных комплексах, в бассейнах, они следят за порядком и безопасностью.

— Очень многие молодые ребята считают, что работа спасателем на пляжах – это халява, которая прекрасно совмещается с отдыхом на море. Скажите, так ли это?

— Не, конечно же. Хотя, если речь идет именно о случайных людях, то, возможно, и так. А на самом же деле у спасателя на работе эмоции отсутствуют, он держит всё в себе. Когда говорят, что наша работа — халява, это неправда. Да, конечно же, дни бывают разные, без происшествий, но так или иначе любой день, проведенный на работе — напряжение, потому что ты всегда должен быть готов. Те, кто прошел обучение, знает цену человеческой жизни.

— На пляже тысячи купальщиков. Как вы успевали за всеми уследить? Ну, кроме того, что предупреждали тех, кто заплывает за буйки?

— Есть разные моменты. К примеру, чаще всего, если человек кричит «спасите-помогите», где-то в семидесяти процентах случаев он просто привлекает к себе внимание. Человек, который тонет, не сможет кричать, потому что все органы тонущего человека будут работать на то, чтобы взять побольше воздуха. Если кто-то нарушает дисциплину на воде, у спасателя есть свисток. Опять же бывали случаи, когда человеку становилось плохо на пляже, к примеру, перегревались люди на солнце. На частных пляжах практически всегда есть машины скорой помощи, которые могут доставить этого человека в ближайшую больницу. Но спасатель обязательно должен уметь первую помощь оказывать сам – начиная с искусственного дыхания, и заканчивая массажем сердца. За свою практику я повидал немало непрофессиональных «спасателей» — случайных людей, вытаскивающих из воды бездыханное тело, захлебнувшегося купальщика, они просто вызывали «скорую» и ждали, пока приедет бригада профессионалов. А человек тем временем умирал, хотя его можно было бы спасти, окажи эти «спасатели» своевременную неотложную помощь.

— Страшно все это, если честно. С другой стороны, какие советы вы могли бы дать нашим читателям? Ведь открылся пляжный сезон. Какие первые недочеты купальщиков? Чего можно делать, а чего нельзя?

— Прежде всего, не стоит идти с кем-то на спор и заниматься тем, чего ты сделать не в силах. К примеру, парни часто устраивают между собой соревнования: кто дальше заплывет, кто глубже нырнет, кто дольше продержится под водой. Никогда не стоит забывать о том, что все эти споры связаны с определенным риском для здоровья: у неподготовленного человека может произойти сбой дыхания, остановка сердца. А что касается судорог, то они происходят и у профессиональных пловцов, так почему бы ей не схватить за ногу непрофессионала? И такое часто случается. Ни в коем случае нельзя напиваться на пляже (бокал холодного пива, конечно же, не в счет). Но по любому распивать крепкие спиртные напитки во время палящего зноя – пусть и на морском берегу – не рекомендуется. Так же нежелательно переедать, после еды лучше не заходить сразу в воду. Есть еще одна немаловажная деталь: воронки. Никто и никогда вам не скажет, где она может появиться. Причина – подводные течения. Тут следует помнить одно правило: если воронка начала затягивать – не паникуйте, потому что страх вас погубит. Как правило, оказавшись в водовороте или зоне обратного течения, люди пытаются сопротивляться потоку, тянущему их в море, отчаянно плывя обратно к берегу. Не нужно этого делать! От такого водоворота нужно уходить, но не в сторону берега, а вправо или влево. При этом необходимо всегда помнить: подводное течение никогда не затягивает на дно – потоки воды уносят вас от берега, но не топят. Помните, что преодолев подводное течение, вы всегда вернетесь на берег. Кроме того, родителям следует следить за детьми, играющими на кромке воды. Однажды я был свидетелем того, как ребенок поскользнулся и упал личиком в воду, которую, конечно же, вдохнул. Слава Богу, мы его спасли. А мама его в тот момент разговаривала с подружкой и отвернулась от своего ребенка буквально на минуту… Никогда не следует забывать, что подобная халатность на море чревата печальными последствиями. И главное – если человек не умеет плавать, ему лучше всего не заходить на глубину выше чем «по грудь», а людям, решившим над ним подшутить, не стоит дергать его под водой за ноги: у человека, умеющего плавать, реакция остановки дыхания сработает автоматически, а человек, не умеющий плавать, может в момент падения вдохнуть воду и захлебнуться.

Конечно же, я хочу пожелать всем читателям Minval.az счастливого летнего отдыха и никогда не забывать главное правило: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А что касается персонажей фильма «Спасатели Малибу», то уверяю вас, у нас тоже может быть аналогичная команда, ведь наши парни ежедневно доказывают на линии фронта свою смелость и отвагу, они не боятся опасностей, не боятся даже смерти. При нужной и качественной подготовке кадров команда наших спасателей на водах может быть даже лучше, чем команда «Спасателей Малибу». Но опять же – только если будет создана профессиональная Лига или Ассоциация, которая необходима супергероям. Но пока что ее нет. А значит, и о супергероях говорить пока еще очень рано.

Яна Мадатова

Minval.az