AZAL с 25 июня текущего года запускает регулярные и чартерные рейсы из Баку в один из крупнейших городов Индии — Дели.

Рейсы AZAL будут выполняться один раз в неделю по вторникам на самолетах Boeing-757 с конфигурациями эконом-, и бизнес-класс. С осени текущего года число рейсов будет увеличено до двух в неделю.

Вылеты будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Дели называют «столицей семи империй». Здесь сочетаются уникальная архитектура Востока, сплетение различных культур, достопримечательности и неповторимая индийская кухня. В современном пригороде Дели – Нью-Дели сосредоточены современные и колониальные здания, торговые центры, парки, развлечения на любой вкус, театры, а также великолепные древние мечети и мавзолеи.

Билеты по данному направлению можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az.

Для получения дополнительной информации, просим обращаться по электронной почте [email protected], письменные обращения по WhatsApp принимаются на номер (+994 70) 437 40 82.

Minval.az