Русская служба Би-би-си перепутала Казахстан с Азербайджаном. Так, в минувшее воскресенье на сайте издания появилась статья с заголовком «В Азербайджане снова побеждает Токаев. На улицах беспорядки, задержаны более 500 человек».

В публикации речь шла о выборах президента в Казахстане и беспорядках в стране после объявления первоначальных результатов. Спустя время редакция исправила свою ошибку, исправив заголовок, но скриншоты уже разлетелись по Сети. Большинство пользователей соцсетей раскритиковали издание за непрофессионализм, а некоторые — отнеслись к ситуации с юмором.

Minval.az