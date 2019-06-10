Гендиректор СП Ford Sollers и УАЗа Адиль Ширинов возглавил с 1 июня компанию ООО «Аурус», продвигающую люксовый российский автомобиль Aurus. Об этом говорится в понедельник в сообщении Минпромторга РФ.

«С 1 июня 2019 года генеральным директором ООО «Аурус» был назначен Адиль Ширинов, который сменил на своем посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года», — отмечается в сообщении. При этом бывший гендиректор Хильгерт, который стоял у истоков создания компании, продолжит сотрудничество с Aurus в статусе советника Ширинова.

В пресс-релизе также отмечается, что в приоритетные планы нового гендиректора будет в том числе входить подготовка к серийному производству автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в ОЭЗ «Алабуга», где с 2021 года планируется производство до 5000 автомобилей в год.

«Сейчас перед нами стоит амбициозная задача по развитию индустриального проекта Aurus в целях увеличения объема выпуска автомобилей, а также создание сети продаж и сервисной поддержки клиентов в соответствии с требуемыми стандартами качества», — отметил Ширинов.

Отметим, что Адиль Ширинов родился в 1964 году в г. Баку.

Minval.az