В Бейлагане совершено убийство.

Как сообщает агентство «Онлайн», инцидент произошел в поселке Сарысу.

Агаев Рамиль Сакит оглу застрелил из автомата своего земляка Мамишова Эльмира Алияр оглу. Мамишов скончался на месте происшествия от 20 пулевых ранений.

Агаев явился в полицию с повинной.

Согласно первичной информации, семьи мужчин имели давний конфликт на почве чести. По этой причине семья Мамишова покинула село. Однако Э.Мамишов вернулся в село несколько дней назад. Узнав об этом, Р.Агаев убил его.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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