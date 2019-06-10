В Бейлагане совершено убийство.
Как сообщает агентство «Онлайн», инцидент произошел в поселке Сарысу.
Агаев Рамиль Сакит оглу застрелил из автомата своего земляка Мамишова Эльмира Алияр оглу. Мамишов скончался на месте происшествия от 20 пулевых ранений.
Агаев явился в полицию с повинной.
Согласно первичной информации, семьи мужчин имели давний конфликт на почве чести. По этой причине семья Мамишова покинула село. Однако Э.Мамишов вернулся в село несколько дней назад. Узнав об этом, Р.Агаев убил его.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.