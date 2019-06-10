Президент Ильхам Алиев подписал Указ о внесении изменений в «Указ об определении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц».

Внесены следующие изменения:

1. В 1-й части слова «40,0» (сорок) заменены на «60,0 (шестьдесят);

2. В части 1-3 «22,0» (двадцать два) заменены на «33,0» (тридцать три).

Вместо пособия на питание, а также средств, выделенных из госбюджета на коммунальные и другие услуги для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, с 1 января 2017 года было определено единое ежемесячное пособие в размере 60 манатов. Для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, указанных в частях 1-1 и 1-2 этого Указа, с 1 февраля 2017 года было определено единое ежемесячное пособие в размере 33 манатов, предусмотренное в части 1 Указа.

Minval.az