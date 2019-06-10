Активное сотрудничество Турции и Азербайджана близ границы Армении представляет собой определенную опасность с точки зрения военной безопасности, считает армянский военный эксперт Давид Арутюнов.

«Естественно, проведение учений с Турцией нацелено на развитие ВС Азербайджана. Это одно из направлений совместной работы», – сказал эксперт. С другой стороны, учения – принятый формат оказания давления.

«В данном случае оказывается давление на Армению — в вопросе Карабаха, а также частично на Россию — в вопросе Сирии», — отметил Арутюнов в беседе с Sputnik Армения.

В Армении, по его словам, обсуждается также возможность начала активных военных действий, учитывая близость Еревана. Опасность конфликта есть всегда, но последствия в этом случае будут совсем иные.

Действия в отношении непосредственно территории Республики Армения, по его словам, приведут к серьезным проблемам, в том числе, «вмешательству российских войск».

Minval.az