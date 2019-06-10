«Дано положительное заключение для внесения исторического здания на улице Сулеймана Рустама 10, в котором располагается «Salaam Cinema», в список исторических памятников, охраняемых государством».

Как сообщает агентство «Онлайн», об этом сказала заведующая отделом проблем сохранения и восстановления архитектурных памятников Института архитектуры и искусства НАНА Рахиба Алиева.

По ее словам, рассмотрено обращение в связи с включением здания, в котором располагается «Salaam Cinema», в список исторических памятников, охраняемых государством: «Письмо уже подготовлено, сегодня будет утверждено и отправлено».

Отметим, что известное как «Малаканский дом» здание является частной собственностью. Дом был построен в 1913 году. В настоящее время в здании функционирует кинотеатр Salaam Cinema Baku. В начале мая из-за истечения срока договора владелец хотел выселить кинотеатр и отремонтировать здание. Однако сотрудники кинотеатра отказались покидать здание. Они утверждали, что владелец намеревается снести здание.

Сотрудники Salaam Cinema Baku направили первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой обращение по данному вопросу. Первый вице-президент взяла вопрос под контроль.

Minval.az